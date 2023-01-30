【愛傳媒兒童與閱讀專欄】「同樣住在大樓，台南的鄰居和台北的不一樣。」北上負笈求學數年的孩子們說。

「哪裡不一樣？」筆者問。

「倒個垃圾，電梯裡，台南的鄰居會問我們要不要等一下。台北的鄰居馬上就把電梯門關起來，自己先上樓了。」孩子們繼續說，「台南的鄰居會在電梯裡打招呼，台北的不會」。孩子們逐漸感受到大都會的冷漠，人與人間的匆忙與距離。「但是台北人非常有禮貌，大部分的人都守秩序。台南人開車或騎車，投機取巧的人很多，因為害怕處罰而守秩序。」

筆者有段時間，工作常常往返台北、台南。在台南的高鐵接駁公車上，常常見到只要有一個乘客發問，例如，這是哪一站？周圍三、四個人都會回答。筆者也曾因為公車鈴沒有響，卻準備要下車，好幾位乘客提醒我要再用力按一次鈴。台南的人情味，把鄰座事情當自己朋友事情的情感，的確讓人覺得溫暖。

但也曾經在果菜市場雞販，筆者說，「請給我那兩隻雞腿。」雞販絲毫沒有反應，繼續處理其他人的買賣。雞販說，「我聽不懂你說什麼。」市場本是婆婆媽媽交換訊息，以金錢交易取代原有階級區分的地方，國語與閩南語、港式國語和閩南語，客家話和閩南語，新住民語言和閩南語等等，形成婆婆媽媽們市場間難以跨越的界線。人情味的封閉與條件，毫無道理與章法，這也是台南。

然而，僅有人情味也不太對勁。市場攤販工作情感凌駕理性與法律，沒有道理可循，畫地自限，工作失去基準，影響效率。即使小吃店也知道先到先排隊的道理。因此，人情味仍應該看場合。

筆者聽到孩子們對都會的感受，決定由自己先創造「人情味」。如同孩子們所言，在電梯中問一下倒垃圾鄰居「請問你需要上樓嗎？」，筆者多等一下。進入或者出電梯記得說聲，「新年快樂!」顯然有時會讓這些沒有打招呼習慣的鄰居愣一下，或者開心地回應筆者。「人情味」似乎創造出年輕社區成員的新感受。

記得有一段時間，流行討論「孩子一定要跟長輩打招呼嗎？」，或者「父母應該勉強孩子見到人就打招呼嗎？」當時，很多家長基於禮貌，認為孩子看到人應該要給予回應。也有兒童自主派的大人，認為隨孩子狀態，由孩子自己決定是否打招呼，不用勉強。

在二十多年對中小學孩子觀察後，發現無論孩子小時候打不打招呼，長大了會有自己一套想法。校友回國中學校時，見到筆者常常說的是他們這段時間的人生故事，或者挫折，或閱讀了哪些突破性的書籍等等，有著依附情感的招呼。也就是孩子與大人間的互動，影響孩子之後的行為。

另一方面，家庭文化，或者說孩子看著大人的背影長大，對孩子的影響仍相當深遠。如果家長打招呼的禮貌來自於真摯的情感，下一個模仿的，會是逐漸懂事的孩子。孩子會從這些感受與自身擁有判斷道理的能力，自主決定要不要打招呼。也用打招呼這個行為，思考這個社區或者團體發出的訊息。

社會心理學提到的從眾行為，以及人與人間的破冰，還是有機會從打招呼開始，讓環境溫暖起來。當筆者開始創造人情味，主動關心看似冷漠的社區居住者，孩子們也就知道，一個社區或者環境的文化，不必操之在別人，也可以自己創造。端看我們想要怎樣的生活環境。

圖像出處：《打招呼》圖畫書書封，小光點出版。圖像摘自博客來網站。

作者為台東大學兒童文學所博士

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