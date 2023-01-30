許多工作為了避免新人熟悉工作不順利，都會設定試用期，不過許多新人在試用期若覺得不合乎個人期望，也可能會馬上離職。一位女網友表示，一堆草莓族抱怨工作爛、老闆爛、薪水低，做了2、3個月就馬上換工作，但明明工作內容都沒上手，也沒有特殊專長，「那這樣，到底覺得自己值得多高的工資呢？」不過許多網友指出，許多人跳槽原因就是做了之後知道該份工作沒前途，痛批原PO思想根本就是慣老闆。

原PO在Dcard發文表示，「為啥現在一堆人2、3個月就一直換工作？」認為太多人在試用期就覺得工作爛、老闆爛、薪水低而換工作，「難道他們經歷過的每個所有工作都爛、老闆都爛？啊爛草莓自己就不爛？」認為草莓族的工作取代性高，上班態度又是愛做不做、愛學不學，被要求一下就想離職，「請問這樣值多高的薪水？」

原PO提到，做好一份工作，學好再跳槽也不遲，問題是草莓族們總是抱怨大環境低薪，每份工作都只做2、3個月就跳槽，打滾好幾年後覺得自己該領高薪，卻根本沒有一項專長，「那這樣，到底覺得自己值得多高的工資呢？」

對此，許多人紛紛回應，「因為做3個月就知道沒前途，當然能跳就跳，畢竟薪水還很低。這樣的回答可以嗎？慣老闆」、「老闆當我免洗，我也當工作免洗，沒毛病吧」、「跳槽才是高薪的基本起勢，當你在社會上看更多，才會知道，原來那些看起來不怎樣的人，日子這麼好過，怎麼來的？一直找工作，直到找到一個適合自己的地方」。