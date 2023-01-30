告五人今清晨5點頂著低溫寒流暖心分送早餐。（相信音樂提供）

告五人與從深夜辛勤工作的早餐店員合影。（相信音樂提供）

告五人將在4月8日登上台北小巨蛋開唱，除夕釋出新歌〈又到天黑〉，今（30日）開工第一天，清晨5點不到就頂著8度低溫驚喜快閃早餐店，準備熱騰騰的豆漿、蛋餅為辛勤工作的人們加油打氣，除了呼應〈又到天黑〉歌曲意境，更以實際行動溫暖每個辛勤工作的心！

今天開工日逢低溫寒流來襲，民眾身體冷得發抖皮皮剉，沒想到巧遇告五人快閃豆漿早點店，暖心分送剛出爐的早餐，歌迷直呼：「太幸福了，新年開工第一天就遇到告五人，這個好兆頭相信可以讓一整年都順順利利。」接下來迎接4月8日告五人首次站上小巨蛋，歌迷也不諱言地說：「和告五人共創小巨蛋回憶是我工作的最大動力，希望售票公布後能順利搶票，好好犒賞為工作賣命的自己。」

告五人今快閃早點店發送「開工早餐」讓歌迷又驚又喜。（相信音樂提供）

告五人新曲〈又到天黑〉是獻給每一位熬夜努力追尋明天的人，雲安表示自己趕製歌曲時常常會用到半夜，「阿嬤或媽媽會在上廁所時，檢查我有沒有從錄音室出來，幫我準備一些像是小蛋糕或是熱茶，看到都會非常感動」。哲謙也回憶剛出社會時，正職工作和演出重疊，有時候忙到半夜2點才到家，「想不到床邊都會放一杯溫熱人蔘茶，看到非常感動，想到家人時刻惦記自己，讓我覺得一定要好好孝順家人」。犬青則憶起拍攝工作為求完美，有時會到深夜才收工，「有一次劇組請來一台碳烤燒肉車現場料理超香的宵夜，讓我超驚喜，一下就忘記疲累！」

告五人〈又到天黑〉MV將在31日晚間8點上架，由導演姚國禎執導，告五人說：「MV中每一個片段看腳本的時候就讀到很哽咽，沒想到拍出來後感覺是這麼的強烈，希望到時候大家看了會喜歡，獻給為了生活，一起努力打拚的每個人。」