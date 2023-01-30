國民黨主席朱立倫參加桃園市黨部團拜，誓言2024把總統贏回來。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市黨部今天晚間舉辦新春團拜活動，國民黨主席朱立倫到場參加，面對2024總統大選及立委補選，他說目前唯一目標就是贏得南投補選讓林明溱高票當選，之後就會討論相關選舉事務。他在致詞時也說，國民黨一定要堅持走對的路、堅持提對的人，讓最好人選、最優秀人才成為國家的人才，面對2024立委也一定會全力以赴，桃園有6個選區一定要拚全壘打，也會把總統贏回來。

朱立倫說，他在今天早上中央黨部團拜也說明非常清楚，目前全黨目標就是3月4號南投補選一步一腳印把補選打贏，讓林明溱能高票當選，之後就會討論包含立委、總統選舉事務。對於是否有資格限制或是現任優先？他則四兩撥千金表示，第一場地方團拜就回到桃園，所有桃園同志可以團結一致讓張善政市長當選，讓邱奕勝議長領導的議會以絕對多數獲得市民肯定，會繼續加油繼續努力。

他在台上致詞時則說，回到桃園向大家團拜像是一個大家庭，今天充滿喜悅一方面迎接兔年希望鴻兔大展，國民黨最重要任務為全民拚好日子，這次在1126大選中推出張善政市長，就是要為全桃園市民拚好日子，要謝謝每一位同志大家將士用命全力以赴，議會由邱奕勝議長帶領議會團隊，不但能過半獲得最多議員席次，讓國民黨能為為桃園市民謀福利，與市府一起打拚，為所有民眾拚好日子這是共同目標。

朱立倫表示，國民黨一定要堅持走對的路、堅持提對的人讓最好人選、最優秀人才成為國家的人才，面對2024立委也一定會全力以赴，桃園有6個選區，不但要推出最強最好的候選人，要拚全壘打，最重要要全黨團結一致，無私無我把總統贏回來、把執政權贏回來。