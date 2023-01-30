第48屆「阿拉伯醫療展（ARAB HEALTH）」30日在阿拉伯聯合大公國杜拜開幕，經台灣觀光醫療發展協會努力，爭取將烏克蘭、俄羅斯展區挪出給台灣館，讓台灣睽違3年再次參展。（台灣觀光醫療發展協會提供／潘虹恩台中傳真）

睽違3年，台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦（左二）率團前往杜拜參加阿拉伯醫療展。（台灣觀光醫療發展協會提供／潘虹恩台中傳真）

第48屆「阿拉伯醫療展（ARAB HEALTH）」30日在阿拉伯聯合大公國杜拜開幕，展出一連4天，有70多個國家地區、3000多個醫療健康相關企業共襄盛舉。經台灣觀光醫療發展協會努力，爭取將烏克蘭、俄羅斯展區挪出給台灣館，讓台灣睽違3年再次參展，爭取與全球醫療產業接軌。

台灣觀光醫療發展協會理事長、維新醫療集團董事長許景琦表示，「阿拉伯醫療展」分為9個展示區塊，主辦單位原表示沒有可提供展位，然烏克蘭、俄羅斯展區受戰爭影響，於是協會努力爭取將2展區挪轉給台灣館使用，廠商迅速組織團隊重返阿拉伯醫療展，最終才出現歐洲展區竟有亞洲台灣館的罕見安排。

許景琦說，疫情趨緩加上近期邊境解封，台灣應可憑藉醫療科技軟硬體優勢，配合台灣的觀光資源，爭取與全世界醫療產業的接軌，擴大學術醫技產業交流，從各方面讓台灣走進全球的醫療及照護設備市場。

台灣駐杜拜台北商務代表處代表張治平也親自出席30日的開幕典禮，並且到台灣館會場和每家台灣廠商致意、給予鼓勵，相當溫馨，衛生福利部次長石崇良也特別頒發書面祝詞，並預錄影音畫面在展覧現場播放。

許景琦表示，這次他陪同台灣80多家廠商至杜拜參展，受到政府各單位幫忙，展現政府對於支持醫療保健跟長照看護、健康養生等相關產業的用心，也感謝各界的支持鼓勵，希望這次參展能促進中東阿拉伯人民，到台灣觀光接受優質醫療服務。今年協會還要前往日本、越南等地參展、招商，促進國內、外醫事專業人士進修交流，積極評估台灣海外觀光醫療據點的設立，盼加速落實台灣觀光醫療產業的發展。