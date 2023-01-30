好萊塢巨星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）在漫威英雄系列電影飾演「雷神索爾」一角，英俊臉蛋和充滿肌肉的健美身材迷倒全球影迷，在全球各地都有著超高人氣，他去年檢查身體，發現得到阿茲海默症的機率是一般人的8到10倍，讓他決定暫時息影，花時間陪伴家人，近日克里斯漢斯沃在社群平台上曬出滿頭白髮的照片，頓時讓粉絲們嚇了一跳。

克里斯漢斯沃28日於Instagram發文：「轉眼間滿85歲其實還不太糟」，克里斯漢斯沃今年39歲，息影前有著濃密頭髮和深邃五官，沒想到最新曬出的照片中他頭髮全白且髮量稀疏，臉上有了許多皺紋，彷彿一夜變老，他頂著這個老年造型拍攝雷神索爾，與先前英俊形象相差甚遠，其中一張照片他與兩個兄弟站在一起，幾人都像開了變老濾鏡，全部頂著白髮和皺紋，該組照片被推測是使用後製效果變老。

克里斯漢斯沃12年前和女星艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）結婚，婚後育有一對雙胞胎兒子和一個女兒，克里斯漢斯沃時常公開分享家庭生活，是許多人眼中的好爸爸，近年他因工作全球各地跑，留給家人的時間不是很多。前陣子他為了拍攝極限挑戰的紀錄片做健康檢查，卻發現自己身上有兩條分別來自父母的兩條APOE4基因，代表他未來得到阿茲海默症的機會高於常人8到10倍，他表示之後不一定會發病，只是機率比一般人高，而家族中也有阿茲海默症的病史，祖父就是該病患者，克里斯漢斯沃坦言第一時間嚇一大跳，想到未來可能記不得自己的家人和過去的回憶讓他相當憂心，「這真的激發了我內心的一些想法，想休息一段時間」。