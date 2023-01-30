寒流來襲導致全國氣溫驟降，不僅民眾冷到不行，甚至也有許多網友上網Po文抱怨，說聽到家裡有疑似爆炸的聲響，接著就發現地板磁磚居然整個裂開，情況慘不忍睹，不少人都跟著附和「原來自己不是唯一受害者！」，原來因為溫差關係，導致許有多人家裡的地磚甚至是窗戶因承受不了溫差而應聲爆裂，而修繕業者也受訪表示，地磚破裂除了溫差也其實跟民眾的1生活習慣有關。

天冷害磁磚變形爆裂 專家曝修復關鍵1方法預防

修繕業者郭先生表示，住家地磚會發生「彭共現象」甚至是出現爆裂情形，除了天氣冷之外，也跟結構有很大關係，房屋結構本身每年都會產生些微變化，而樑與柱在經過日積月累的變化之下，進而使磁磚產生壓力，若壓力沒有適度的解放則會容易導致爆裂的結果，提醒民眾若有發現住家地磚有空心或是異常現象應及時求助相關業者進行修繕，而傳統的修繕方式通常是整層樓的地板重新施作，現在則是以局部修繕為多數。修繕收費也會因片數而影響價位，片數高則單價低，片數低的則單價較高，一般收費大概是單片500至1000元左右的範圍。

而業者也提醒民眾，天氣冷時在家開電暖器等電器產品時，盡量讓風扇開口往上吹，避免直接吹至地面，也能避免地磚產生隆起或爆裂等情形。