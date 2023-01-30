存股雙十等權重報酬指數是富邦存股十N（020001）所追蹤的指數。此次成分股新納入10檔包括：1476儒鴻、2303聯電、2327國巨、2885元大金、3711日月光投控、6409旭隼、6669緯穎、6770力積電、9910豐泰、9945潤泰新等。

成分股刪除10檔包括：1102亞泥、1303南亞、2347聯強、2376技嘉、2382廣達、2409友達、2474可成、2883開發金、3481群創、4938和碩等。

華航首航清邁 東南亞3航點今起促銷10天
統一價值成長30N 新增聯電等7檔成分股
台積電太狂了！市占率又衝破天花板 超車三星快5倍
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