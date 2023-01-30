台灣指數公司今（30）日公布「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」2023年成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自30日周一盤後生效。成分股新增儒鴻（1476）等10檔、刪除亞泥（1102）等10檔。