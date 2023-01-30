存股雙十等權重報酬指數是富邦存股十N（020001）所追蹤的指數。此次成分股新納入10檔包括：1476儒鴻、2303聯電、2327國巨、2885元大金、3711日月光投控、6409旭隼、6669緯穎、6770力積電、9910豐泰、9945潤泰新等。
成分股刪除10檔包括：1102亞泥、1303南亞、2347聯強、2376技嘉、2382廣達、2409友達、2474可成、2883開發金、3481群創、4938和碩等。
台灣指數公司今（30）日公布「台灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」2023年成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自30日周一盤後生效。成分股新增儒鴻（1476）等10檔、刪除亞泥（1102）等10檔。
存股雙十等權重報酬指數是富邦存股十N（020001）所追蹤的指數。此次成分股新納入10檔包括：1476儒鴻、2303聯電、2327國巨、2885元大金、3711日月光投控、6409旭隼、6669緯穎、6770力積電、9910豐泰、9945潤泰新等。
成分股刪除10檔包括：1102亞泥、1303南亞、2347聯強、2376技嘉、2382廣達、2409友達、2474可成、2883開發金、3481群創、4938和碩等。
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