法國23歲正妹網紅奥林普(Olympe)近期用YouTube告訴粉絲，自己正尋求安樂死結束生命，在社群擁有26.6萬人追蹤的她看似光鮮亮麗，一直以來卻飽受多重人格障礙的疾病所苦，搞得自己痛苦不堪，影片曝光隨即引發反彈。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，奥林普在社群平台寫下自己是一名解離性身分疾患(DID)的患者，由於童年時期大部分時間都在不同寄養家庭游移，還包括遭遇性暴力，導致自己在發育階段形成40種人格，這部分會依自身品味、觀點和能力等造化。影片內容由她現身說法，分享患者在日常生活的困擾，還提到每一種人格間互動關係。

DID過去統稱為多重人格障礙，即在一個獨立個體上能表現多種完整、穩定的人格，而分裂出的人格間都知道彼此存在。目前學界對於該心理障礙的成因仍存在爭議，研究顯示，逾9成患者可能自幼遭遇性虐待或身體施暴等傷害。

然而，多年來與數十種自己共處，看似游刃有餘，奥林普坦承，正尋求比利時醫師協助安樂死，該國將之視為合法結束生命，這個過程可能持續數個月、甚至數年。她表示:「我已經和醫生聯繫上了，這不是辯論，而是我的生活，我做出了非常難以接受的決定…」

最後她強調，身為一名網紅，這麼做不是為了成為年輕人的典範或指望盲從，呼籲那些有邪惡思想的人趕緊尋求身邊親友的幫忙與陪伴，有個人聽你傾訴一定是個正面方式。

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