大陸網路龍頭百度公司將在3月推出類似OpenAI的ChatGPT人工智慧聊天機器人服務，最初的版本將嵌入其搜尋服務中，但這項由百度開發的工具目前尚未公布正式名稱。

綜合陸媒報導，人工智慧研究實驗室OpenAI於2022年11月30日發佈了全新的聊天機器人模型ChatGPT，這是一種由人工智慧技術驅動的自然語言處理工具，它能根據用戶提示模倣類人對話。

百度執行長李彥宏對於該項目的定位是「引領搜尋體驗的代際變革」。陸媒引述知情人士表示，李彥宏在公司內部指出，相關技術已達到臨界點，百度在其中有較大的機會。

截至30日下午3時11分，在香港上市的百度股價上漲0.4％至港幣137.5元。

多名業內人士表示，目前ChatGPT還處於測試階段，短期內將不會對傳統資訊檢索工具造成衝擊，但如果未來ChatGPT的內容品質與訓練成本有望進一步改善，搜尋引擎將迎來技術革命。未來谷歌、百度、搜狗、360等業者將成為第一個被衝擊的對象，這也是百度積極進場的重要原因。