陳志強和曾智希代表全體員工獻禮給董事長張榮華（右二）和總經理高明慧（右三）。（三立提供）

台八演員陳志強與新婚太太曾智希今參加三立集團開工團拜，代表全體員工送上新春賀禮給董事長張榮華與總經理高明慧。陳志強準備了爆米花禮籃，意喻三立在新的一年業績大爆發、事業大躍進，曾智希則送上鴻兔大展禮籃，意喻2023收視長紅、財運滾滾、好運連連。

2人新婚將滿一年，結婚至今生活習慣沒有太多改變，唯一改變就是2人搬進新家，曾智希開始會做家事，讓陳志強很滿意。陳志強母親去年過世，曾志希說以往會在年前先下高雄向婆婆拜年，但今年老人家不在了，就邀請娘家人到新家一起團圓。

過年的家族旅遊，陳志強和太太家人一起去南投渡假村玩，由於老丈人及丈母娘是虔誠佛教徒，第一天就帶著他們去仙佛寺拜拜，指示牌上寫著「摸羅漢的頭，順時鐘三下求子，逆時鐘三下求女」這才發現他們是有心機地借觀光之名，實際上是想抱孫子。

陳志強和曾智希摸了500尊羅漢求兔寶寶。（三立提供）

陳志強笑說原以為摸幾尊羅漢象徵就好，但為了滿足長輩期待，2人只好邊摸邊爬山，花近1小時才摸完500尊羅漢。新的一年夫妻倆也期待好孕到，生兔寶寶。

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