全盈＋PAY 攜手台新銀行推出最療癒開工優惠，即日起至2月底止，使用全盈＋PAY 綁定台新銀行任一帳戶，只要到可不可熟成紅茶、萬波島嶼紅茶、Flash Coffee 3大品牌，單筆消費滿100元，最高可回饋75元全盈儲值金。另外，西洋情人節進入倒數，無論是準備驚喜、籌備求婚或成家立業都需大把資金，全盈＋PAY 聯手玉山銀行推出「e指信貸情人節快閃申貸」優惠方案，自2／14起至2／18限時5天，透過專屬連結，即可享貸款費用214元，不論面對開工還是情人節都能Monday不blue。

開工第一天，讓全盈＋PAY陪你隨時來點正能量！全盈＋PAY 與台新銀行推出「社畜開工慶」活動，集合可不可熟成紅茶、萬波島嶼紅茶、Flash Coffee3大飲料品牌，即日起至2／28連續30天，推出消費滿百回饋25元儲值金活動，無論是濃郁的熟成紅茶、療癒的萬波奶茶，或點杯獨具風味的澳洲小拿鐵提神都是最佳開工選擇。

活動期間使用全盈＋PAY 綁定台新銀行任一帳戶，並於指定飲料品牌店鋪消費，單筆滿100元享25元全盈儲值金回饋（數量有限，贈完為止）；另外，若首次註冊成為全盈＋PAY 會員，再享50元加碼回饋，等同消費100元，最高享75元回饋，就讓全盈＋PAY 成為你精打細算的好夥伴。

每年總會立下遠大的新年新目標，但偶爾會為了資金困擾不已，像是緊接而來的西洋情人節，已有不少民眾正籌畫求婚或浪漫出遊。全盈＋PAY 特別聯手玉山銀行，推出e指信貸情人節快閃方案，2／14起至2／18限時5天透過專屬連結，即可享貸款費用214元；除此之外，全盈＋PAY 與玉山銀行持續優化用戶體驗流程，簡化整體申請流程，讓圓夢更快速、資金周轉更便利。