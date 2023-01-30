據《北京日報》報導，近日，北京市發改委、北京市商務局聯合印發了《清理隱性壁壘優化消費營商環境實施方案》。方案提出51項改革任務打通痛點堵點，其中包括在重點商圈組織開展外擺試點，由區政府統籌組織相關部門畫定外擺位。

市發改委相關負責人說，「《實施方案》推動符合消費企業特色的改革創新，聚焦促進消費提質升級的創新經營需求，進一步放寬准入限制，調整工作流程，完善標準規範，提出8方面24項改革任務，推動實現『企業有創新，政府跟得上』。」

根據方案，北京市將加快規範商圈廣告、外擺、展示、促銷等事項辦理流程和標準。針對企業反映的戶外廣告設施設置規劃編制進展慢、外擺經營缺少管理實施細則、戶外展示設施管理規則不明確、舉辦活動管理不規範等問題，完善戶外廣告設施管理配套制度，制定實施商圈外擺經營管理規則，優先公布位於重點商圈的規劃，及時公開戶外廣告設施、牌匾標識設置方案。

同時，在重點商圈組織開展外擺試點，由區政府統籌組織相關部門劃定外擺位，明確外擺時間、經營品類等細則，由經營者向所在街道進行網上報備，由街道對細則落實情況進行監管。公布戶外展示設施設置標準規範及管理細則，明確辦理流程、申請材料、辦理時限等內容並向社會公佈。優化促銷「無需許可活動報告」內部管理流程，屬地公安、消防等部門提前開展安全指導。