國家電視台報導，一架希臘F-4戰鬥機今天墜入希臘西方的愛奧尼亞海（Ionian Sea），救難人員正在尋找機上2名飛行員的下落。

根據路透社，這架雙座戰機在訓練期間，墜毀於伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）安德拉維達機場（Andravida）以南約25海里（46公里）的海域。

媒體報導兩名飛行員從飛機彈射逃生，但當局無法證實這項消息。

希臘最初在1974年獲得美製F-4幽靈（Phantom）戰鬥機。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120130