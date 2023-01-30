特選Smart多因子指數是FT臺灣Smart（00905）所追蹤的指數，到去年底止，該檔ETF基金規模為11.22億元。

此次成分股納入31檔包括：1477聚陽、1605華新、1795美時、2206三陽工業、2345智邦、2352佳世達、2376技嘉、2377微星、2404漢唐、2707晶華、2723美食-KY、2727王品、2888新光金、2890永豐金、3056總太、3090日電貿、3406玉晶光、3454晶睿、4438廣越、4763材料-KY、4935茂林-KY、5258虹堡、6139亞翔、6153嘉聯益、6177達麗、6191精成科、6269台郡、6278台表科、6525捷敏-KY、8070長華*、9910豐泰等。

成分股刪除35檔包括：1304台聚、1560中砂、1708東鹼、1723中碳、1773勝一、2027大成鋼、2028威致、2029盛餘、2108南帝、2344華邦電、2451創見、2480敦陽科、2548華固、2617台航、2637慧洋-KY、2845遠東銀、2886兆豐金、3006晶豪科、3035智原、3189景碩、3209全科、3231緯創、3532台勝科、4755三福化、4904遠傳、5434崇越、5471松翰、5880合庫金、6271同欣電、6456 GIS-KY、6505台塑化、6531愛普*、8114振樺電、8150南茂、9945潤泰新等。