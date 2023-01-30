此次人事案為TI長期培養企業接班人及永續營運的計畫之一，其可從Ilan於2014年升任資深副總裁，並於2020年升任執行副總裁兼營運長、2021年獲選為董事會成員窺知一二。

Templeton表示：「Haviv是一位瞭解如何鼓舞團隊士氣的領導者，並在我們的客戶、員工和股東之間獲得極大的敬重。他在交付成果、重視創新和熱切求取佳績上有極為優異的表現，是相當傑出的領導者。董事會和我相信，Haviv是出任TI新任執行長並持續加強公司長期發展的最適當人選。」

Ilan表示：「我很榮幸能在半導體產業及公司蓬勃發展之際帶領TI。TI藉由廣泛的產品組合、強大的製造和技術基礎、多元的市場管道以及長遠且獨特的企業定位，而成為獨一無二的公司。我們的抱負和價值觀將持續成為我們打造更強大的TI中不可或缺的一部份，當我們成功推展業務時，我們的員工、客戶、社區和股東都能因此受益。」

TI董事會首席董事兼薪酬委員會主席Pam Patsley表示，董事會視企業接班人計劃為重要職責之一，今天的公告為深思熟慮及縝密計劃後的成果。Haviv是董事會公認且熟識的領導者，他擁有深厚的業務、技術和市場知識，而且擁有堅實的道德和價值觀基礎。

Pam Patsley指出，TI基於本身的策略、營運和財務紀律而在業界脫穎而出。受惠於Rich在擔任執行長18年期間的願景和領導力，公司早已做好發展的準備。Rich重塑專注於類比和嵌入式處理的定位、建立資本分配的重大紀律，並將每股自由現金流擴展六倍以上，因此實現公司轉型。他在TI和整個產業留下令人讚嘆的成就，我們期盼持續借重他的領導能力和獨到見解，以公司董事長的角色引領TI邁向更美好的未來。」