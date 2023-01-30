南部僅存、民間私人水泥磘「胡犁頭土灰磘」在高雄壽山腳下曝光，該處完整保存荷蘭人傳入的石灰燒製磘體，隱身在寺廟下方。當地文史工作者楊吉壽表示，該磘由平埔族建造，經荷蘭人改良後肩負水泥生產重任，但現今因硬體新舊認定爭議，未獲文史單位認可保存。

「胡犁頭土灰磘」位於壽山動物園山腳下興隆路旁，上方壽山橋4年前崩壞，寺廟方直接以水泥擋土牆灌注，導致磘體上半部煙囪全遭包覆，只留下方的ㄇ字型磘口。

楊吉壽強調，該磘是南部地區唯一僅存的民間土灰磘，「胡犁頭」是早年鹽埕區當地的富商，也是高雄的大地主，該磘剛好就在他的土地上，於是就用他的名字命名，現址仍屬胡犁頭後代的土地，現任地主已長期居住在國外，土地現租給寺廟使用。

史前時代，高雄的平埔族普遍在壽山地區一帶造磘，燒製容器、手環、紡錘珠等日常用品。1636年，台灣南部被荷蘭統治，荷蘭人引進磘燒技術，開始大量燒製「紅毛土」（台語，意即水泥），儼然成為當地小型的民營水泥廠。演進至日據時代再度遭翻修，持續生產水泥，技術也到達顛峰，官方的生產單位「台泥鼓山廠」也在當時成立。

楊吉壽表示，光復後業者將產業遷到小港區大林蒲駱駝山一帶，當地也找得到土灰磘遺跡。他曾向文化局提報文化資產，但因為該磘現今的樣貌歷經多次維修、改建，已非初建樣態，難以被認定，最後該案未過關。楊吉壽將一步嘗試與地主聯繫，希望將該磘完整保存，避免遭到破壞。