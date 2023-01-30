台股金兔年首個交易日喜迎「兔跳行情」，加權指數大漲560.89點，創下歷年來開紅盤日最大，同時也是歷史第三大漲點，高息ETF漲幅也不落人後，群益台灣精選高息、大華優利高填息30、凱基優選高股息30，3檔分別上漲1.85％、2.68％、1.48％，收盤價達17.1元、15.73元、15.72元，均寫下新高峰。

群益投信指出，即便今年在全球經濟可能轉弱下，多家大型企業紛紛下調對今年獲利之展望，並主動提前進行去庫存、減少新訂單的動作，但當經濟風險逐漸可控下，庫存調整有望於第一季落底，台股後市表現仍可期。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志則表示，台股長期仍需觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度，及美國聯準會（Fed）態度，雖看好台股長線有望重返多頭，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，預期2023年類股之間表現落差將會很大，在操作難度增加下，透過台股高息ETF來介入布局也不失為好選擇。