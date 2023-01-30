今（30）日上午有民眾在新北市華江河濱公園賞鳥區攝影時，在華江橋下河岸沙灘上驚見1具女性浮屍，民眾急向轄區海山警分局報案，警方到場拉起封鎖線勘驗，死者無明顯外傷，初步排除他殺可能，隨後根據死者證件聯絡上死者家屬，確認死者為林口區47歲楊姓女子，除夕下午離家後便失去聯繫，警方明日將報請檢察官相驗，釐清楊女死因。

警方今天下午聯繫到楊女家屬到場，據家屬表示，除夕（21日）下午楊女在廚房和母親疑似發生爭吵，隨即步行外出，並未騎乘平日代步用的機車，楊女離家後即與家人斷絕聯繫，由於楊女過去屢有離家數日未歸紀錄，故家人並未特別留意，認為過幾天楊女就會自行返家，詎料再見已是天人永隔。

據了解，楊女精神狀況並不穩定，農曆年前曾被妹妹發現寫下疑有輕生念頭的紙條，妹妹詢問時，楊女聲稱只是開玩笑，並未顯露異狀，妹妹也就沒把此事放在心上。警方蒐證齊全後，明天將向檢察官報請相驗，釐清死者死因。

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