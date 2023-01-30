張耀仁、尹昭德和「啟明學校」學生合奏表演。（華視提供）

楊子儀為戲勤練薩克斯風。（華視提供）

由金鐘視后黃姵嘉、楊子儀、張耀仁、楊銘威、米可白等人主演的奇幻愛情台語劇《再見之後》，最新一集來到親情的虐心情節，張耀仁附身楊子儀，告知父親尹昭德自己「離開人世」的消息，尹昭德聽到噩耗，當場崩潰不已。演員們帶出不捨與懊悔的情感，令在場劇組人員都鼻酸。

楊子儀坦言：「其實這場戲讓我很崩潰。」尹昭德也表示：「光是排戲，我就已經眼眶泛淚，當你從別人口中得知，最親的人再也無法回來，那種後悔的傷痛，讓留下來的人，該如何好好說再見之後，面對未來的人生。」

當劇情走到來不及對親人表達愛和感謝，楊子儀感同身受的說：「我爸在我18歲時就離開我了，所以拍這場戲時，當時那種後悔、不捨的情緒席捲而來，完全不需要醞釀，因為有太多話已經無法對我爸說了；所以劇情裡，我可以幫杜凱威說出來不及說的再見，其實是一種幸福。」他呼籲希望大家看完這部劇，更能懂得愛要及時，把握當下。

楊銘威則是對於母親在自己剛開始嶄露頭角的時候就離開，他深感後悔地說：「當時應該要用更多時間來陪媽媽，如果有機會時光倒流，我要抱著她說『我愛妳』。」平時給人感覺陽光樂觀的楊銘威，說到親情點滴，認真的情感流露，成為他近期戲路最不同的改變。

《再見之後》不僅講述人生道別課題，更結合薩克斯風音樂元素的浪漫；此次邀請曾獲金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎的董舜文老師及台中啟明學校學生共同參與，為公益略盡棉薄之力。為了演出薩克斯風吹奏的場面，演員們也花了功夫勤練，張耀仁笑說：「在開拍前，常常去公園練習，還被小朋友媽媽當成街頭藝人，讓我心裡偷偷竊喜，表示我還吹得不錯。」

楊子儀也分享：「還記得剛拿到薩克斯風，董老師讓我們把樂器帶回家練習。我吹著〈望春風〉，沒想到才吹『獨夜無伴守燈下』中庭就傳來『春風對面吹』的旋律，就這樣我和不知名的鄰居，合力把〈望春風〉吹完，後來和鄰居相認，是一位退休老師，很有趣的經驗。」

《再見之後》每週日晚間８點公視台語台、10點華視頻道接連播出。