民進黨籍前台北市議員梁文傑將要接任陸委會副主委。對此，藍營立委徐巧芯30日在節目《新聞大白話》中開酸，稱外界都說梁文傑有澳門專業，對澳門事務相當了解，才讓他入閣。她還強調，梁文傑進入行政院，會害民進黨年輕人支持度下降。

徐巧芯嘲諷，「對於梁文傑的兩岸實力是什麼？很多人都會講是不是澳門專業，對澳門很多事務都相當嫻熟，他之前只有當過台北市議員，在中央兩岸議題上面，對民進黨來說，他更是不屬於鴿派。」據了解，未來的行政院副院長鄭文燦和梁文傑曾遭前台北市議員林瑞圖爆料，2人多年前有接受博弈大亨招待前往澳門，儘管2人否認此事，反控林誹謗，但當時法官認為爆料方已經合理查證，且是就可受公評之事進行評論，判決鄭、梁2人敗訴。

徐巧芯還提到，梁文傑最近半年變得有點不一樣，很多發言讓大家嚇一跳，像是前一陣子綠營在討論九合一大選慘敗，「梁文傑竟然覺得不是側翼太多，而是側翼太少。另他和老婆林楚茵跳舞的影片還在抖音上瘋傳，真的是罵抖音跳抖音、罵愛奇藝看愛奇藝，這到底什麼雙標，好像平常講得是個理念，跟現實生活差異性很大。」

對於梁文傑出任政院官員，徐巧芯分析，民進黨在年輕人的支持度恐會出現很大的負面效果，因為梁文傑最近才說過，「年輕人不用買房子，以後可以繼承爸媽的，讓不少人非常生氣。」她強調，民進黨在野的時候，告訴民眾要居住正義，結果上來卻說年輕人不要抱怨買不起房子，梁文傑本來只是個落選議員也就算了，現在高升陸委會副主委，是代表民進黨政府認同梁的主張嗎？