中市張女經人介紹2019年4月底到阮女的美容工作室，由未取得台灣醫師資格的越南籍裴氏秋水動刀做雙眼皮、鼻子等美容手術，阮等涉從旁協助翻譯、打針及止血等工作。事後，張的鼻子留下明顯疤痕，經裴氏等再次手術，傷口嚴重感染而醫院求診，張向阮要求歸還費用6萬多元未果而提告，二審刑事判阮徒刑7月、民事判賠55萬餘元確定。

張女指控，她透過理髮店鄧姓女老闆介紹，阮女美容工作室有做鼻子等整容很漂亮，經聯繫阮女，在2019年4月30日在美容工作室由宣稱是來台短期旅遊的國外醫師裴氏動刀，做雙眼皮及鼻子手術，阮及鄧女則在旁協助塗藥、打針及止血等工作，收取費用3萬8千元。

術後，張女鼻子留下明顯疤痕，裴氏及阮女同年5月間在美容工作室再進行2度手術，更換材料及縫合傷口，並收費2萬6千元。

事後，張女因傷口感染嚴重而到醫院就診，向阮要求歸還費用未果而提告，刑事部分一審依違反《醫師法》判阮及鄧女徒刑各7月，兩女及檢察官均不服上訴。

鄧女辯稱，她是聽信阮女宣稱裴氏是合法醫師，她只將整容後照片給張女看，只提供聯繫方式，並未參與，手術時也未在場；阮女則辯稱，裴氏有國外醫師醫師執照，都在德國行醫，她不知要取得台灣醫師職照才能在台執業，手術時，她在場僅做翻譯，並未違反《醫師法》，至於收取的費用全交給裴氏。

二審法官認為難以認定鄧女參與，撤銷原判，改判阮女徒刑7月、鄧女無罪，檢察官及鄧女得上訴。

張女在二審審理期間提起刑事附帶民事訴訟，台中高分院認為，裴氏及阮女擅自執行醫療業務，導致張女鼻子出現明顯疤痕、傷口嚴重感染，而到醫院求診，外觀受傷害，判阮女賠償美容費用、醫療費用及精神撫慰金共55萬元餘元，全案確定。