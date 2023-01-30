春節連假大批遊客湧至仁愛鄉清境、合歡山旅遊，仁愛鄉公所清潔隊收運的垃圾已堆成一座小山。（南投縣環保局提供／楊靜茹南投傳真）

環保署在南投縣內沒有建垃圾焚化爐，全仰賴外運焚燒去化，今年春節假期長達10天，遊子返鄉、加上遊客湧入南投縣，每日製造垃圾是平時2倍、約500公噸，收運總量達5000公噸，其中埔里鎮垃圾堆置場腹地小，出現清潔隊快被垃圾吞沒奇景；南投縣環保局將視各鄉鎮垃圾堆置場狀況，優先外運處理腹地小的鄉鎮。

根據南投縣環保局統計，全縣垃圾每日收運量約250公噸，春節期間因為返鄉民眾及造訪遊客多，春節期間每日垃圾量增至500公噸，約平日的2倍，10天垃圾收運總量達5000公噸，全縣整體垃圾堆置總量也增至23.5萬公噸，各鄉鎮垃圾堆置場堆放爆量垃圾，不過外運焚化的量能不到平日的一半，每年春節過後就爆發垃圾危機。

環保局長李易書說，過年前每日外運焚化爐的去化量約150至200公噸，年後各地垃圾爆量，有焚化爐的縣市優先處理轄內垃圾，上周已先協調外縣市開放少量外運，僅處理約100公噸，縣內垃圾要恢復正常外運去化尚需一些時間。

李易書強調，現階段將視各垃圾堆置場狀況，優先外運處理堆置腹地小、已無空間容納垃圾的鄉鎮，像埔里鎮、鹿谷鄉等，讓當地垃圾得以持續收運，其餘鄉鎮市則加強打包，待恢復正常再外運去化。

環保局坦言，縣內垃圾堆置量龐大，目前每年外運去化量約5萬至6萬噸，明顯不足，目前積極與5個友善縣市洽談協助垃圾焚化事宜，盼今年能達到8萬至10萬噸的去化目標。