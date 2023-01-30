展望後市，長興表示，以各事業部門來看，合成樹脂、特用材料的主要市場在中國大陸，大陸封控鬆綁之後，預期經濟活動將逐步回復熱絡；電子材料部分，隨PCB產業持續去化庫存，產業景氣可望回升，乾膜光阻出貨也將隨之增長。

此外，長興近年積極布局東南亞生產基地，馬來西亞合成樹脂廠出貨穩定量增。因應亞洲供應鏈往東南亞移動的市場變化，去年已購入馬來西亞廠區毗鄰土地，為後續擴廠做準備，未來也密切觀察東南亞合適的拓展據點，開發各事業部門業務。

受大陸疫情干擾，市場需求減緩，長興去年12月營收35.87億元，月減11.96％，年減18.81％，加上年末季節性費用支出增加，營業費用率較高，12月自結稅前盈餘0.53億元，月減73.09％；全年稅前盈餘35.15億元，每股稅前盈餘2.89元。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等。

其中，長興馬來西亞廠為東南亞區域生產中心，年產9萬噸合成樹脂廠。東南亞受惠美中貿易戰的供應鏈轉移，長興加碼購入馬來西亞子公司現有廠區旁邊的土地，為擴廠做準備，規劃建立特化或電化產線。