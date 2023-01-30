閎康公告去年第四季合併營收季增8.3％達11.39億元，較前年同期成長24.5％，創下季度營收新高，平均毛利率季增4.4個百分點達39.3％，較前年同期提升2.1個百分點，營業利益季增19.9％達2.41億元，較前年同期成長37.3％，歸屬母公司稅前盈餘季增11.5％達2.51億元，與前年同期相較成長13.3％，改寫季度稅前獲利新高紀錄，每股稅前盈餘4.07元。

閎康自結去年合併營收39.74億元，較前年成長18.2％，平均毛利率年增1.0個百分點達36.9％，營業利益達7.33億元，較前年成長9.5％，歸屬母公司稅前盈餘7.85億元，與前年相較成長11.6％，每股稅前盈餘12.66元優於預期。

閎康表示，去年營收及獲利維持成長並續創新高，主要是因應國際化發展策略奏效，以及受到新冠肺炎疫情影響輕微。閎康為亞洲最大獨立第三方（third party）半導體檢測分析實驗室，本著貼近客戶需求就近建立實驗室的服務精神，自2007年起即開始展開全球化布局。閎康目前在台灣、中國、日本等地共擁有14座實驗室，服務品項超過630種。