明（31）日各地天氣晴朗穩定，但夜晚清晨仍有輻射冷卻影響，各地氣溫偏低。氣象局表示，周三（2月1日）晚起至下周日（5日）東北季風增強，局部短暫雨區域從基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區，逐漸擴大到北部、東半部、中部山區。

氣象局分析未來溫度變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地晴朗穩定，高溫約在20到23度，高屏內陸地區溫度更高，但是夜晚仍有輻射冷卻影響，各地清晨氣溫偏低，台南以北及宜蘭低溫10到12度，高屏及花東低溫13、14度，高雄以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區仍有10度以下氣溫發生的機率，各地日夜溫差大。

氣象局說明一周降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局提醒，周三白天各地大多為晴到多雲，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。清晨輻射冷卻明顯，氣溫偏低，白天氣溫持續回升，西半部日夜溫差大。

周三晚起東北季風增強，水氣逐步增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨；周四（2日）桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周五雨區擴大至北部、東半部地區及中部山區，其他地區雲量亦增多。從周三到下周日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

下周一（6日）東北季風稍減弱，大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；7日至9日東北季風再增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。