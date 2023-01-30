根據《路透》所做的一份調查顯示，在取疫情消清零政策之後，由於仍有許多勞動力仍處於感染病發的狀態，許多工廠工人還未能正常上班，導致中國1月份的工廠生產活動恢復的速度較12月更慢。財經界人士預估，1月份的採購經理人指數（PMI）雖有緩慢回升，但仍將處於50的經濟擴張線以下。

據《路透》報導，雖然大陸很多地方的新冠感染高峰以驚人的速度通過，但勞動力與生產線恢復的速度並沒有那麼快。接受調查的25位經濟專家所做的預測數值平均數顯示，大陸官方的製造業採購經理人指數在1月份將回升至49.8，較12月份47.0回升幅度明顯，也扭轉了從9月份開始的下降趨勢，但尚未返回生產活動擴張的區域。

報導說，大陸官方製造業PMI指數主要針對大型和國有企業的調查，對服務業的PMI調查數據將於周二發布。

這次中共官方公布的PMI數據將是結束清零政策首項經濟指標，發布時機正逢農曆新年假期結束。許多製造商認為，新冠感染人數過多以及農曆春節期間工廠停工，將嚴重影響1月份的工業生產率。

中國流行病學家指出，在春節假期之前，中國已大約有80%的人感染新冠病毒，許多地方快速通過感染高峰的速度比經濟專家們預期的要快得多，對經濟活動造成的干擾也比預期更少一些。

不過，由於對全球經濟衰退的擔憂持續存在，中國大陸經濟復蘇主要的障礙還是在外部需求減弱，以出口為導向的製造商都明顯感受到訂單量大幅減少。中共官方原期待以擴張消費帶動經濟復蘇，在農曆新年假期中，雖然服務業受到新冠感染潮的影響，但民眾的消費還是比去年同期增長了12.2個百分點。

民間媒體《財新》雜誌的製造業PMI將於2月1日發布，該項指數以中小企業與沿海地區經濟活動為主。《路透》分析師預計，財新PMI指數將落在49.5左右，略高於12月的49.0。