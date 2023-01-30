《敲敲門》的驚悚故事發生在與世隔絕的小木屋，更令人坐立難安。（UIP提供）

《敲敲門》幕後花絮。（UIP提供）

鬼才導演奈沙馬蘭全新編導的懸疑驚悚片《敲敲門》，改編自暢銷恐怖小說《世界盡頭的小木屋》，述說一對同志伴侶安德魯（強納森葛洛夫飾）和艾瑞克（班艾德里奇飾）以及養女溫（克莉絲汀崔飾）在森林裡一間偏僻的小木屋度假，卻被四名帶著武器的不速之客包圍。這一群互不相識的陌生人挾持了一家三口，聲稱他們都看見了相同的可怕異象而苦不堪言，這一家人必須選擇其中一位成員獻出生命，否則世界就會毀滅。

四位闖入者精采劇照。（UIP提供）

喜歡自我挑戰的奈沙馬蘭透露，這部電影幾乎全程在一個室內地點拍攝，「我非常喜歡在封閉空間述說的故事，由小窺大。那種壓迫感和平衡感，以及故事規模和呈現方式的反差，對我來說很令人興奮。」雖然最初的劇本沿用了原著的情節，但奈沙馬蘭將故事帶往大膽又意想不到的方向，「基本上，故事到了一半就完全轉向，這給了我一點壓力，但在我心中，這個故事非常強烈地想要走這條路。」

演紅《哈利波特》系列「榮恩」的男星魯伯特葛林特在電影中飾演其中一位闖入者，他和奈沙馬蘭合作過影集《靈異女僕》，非常熟悉導演的風格，仍為《敲敲門》獨特的拍攝手法折服，「有一幕占了十頁那麼長，奈沙馬蘭拍攝的鏡頭有的長達五分鐘。感覺就像舞台劇，因為你會在同一個鏡頭裡待很久。你完全沉浸在這個世界中，跟其他演員找到一種節奏，進入奇妙的同步狀態又合作無間。」尤其故事發生在與世隔絕的小木屋，更令人坐立難安

鬼才導演奈沙馬蘭。（UIP提供）

而奈沙馬蘭也大讚魯伯特富深度、層次的演技，等不及要讓觀眾看到他的表演，「他是少見的演員，在成年後重塑了自我，汲取童星時期所有的經驗，沒有被吞噬，並轉化成精湛的演技和寶貴的機會。我很期待讓大家看到他的能耐，並繼續為他尋找故事。」《敲敲門》將於2月3日全台上映。