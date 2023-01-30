全聯兔年福袋今（30日）開獎。（全聯提供）

全聯福利中心實體門市，兔年福袋分別推出300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」、4200元的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，並祭出超誘人的3名頭獎名車，分別是市價381萬元的「Porsche Taycan」、市價320萬元的「TESLA MODEL Y Long Range」、市價215萬元的「Mercedes-Benz EQA 250」，3台總價值挑戰歷年最高額近826萬元，不少民眾日前於大年初一到全台各門市排隊，單店最快10分鐘賣光。

今年福袋買氣佳，全聯於今（30日）大年初九下午1:00於官方LINE帳號直播開獎活動，共吸引超過46萬人觀看，揭曉幸運號碼3頭獎分別為，「Porsche Taycan」得獎號碼是「021140」，僅花了700元購買萬國通路13吋手提箱幸運中獎、「TESLA MODEL Y Long Range」得獎號碼為「094272」；「Mercedes-Benz EQA 250」得獎號碼為「033033」。

全聯表示，今年開出的中獎號碼可於全聯官網查詢，消費者只要拿出福袋內附的抽獎券即可對獎，於2月10日前，填寫完整領獎申請書，並提供抽獎券正本及檢附相關資料，寄回領獎小組。