新冠肺炎疫情逐步和緩，教育部體育署暌違3年、30日於體育聯合辦公大樓復辦新春團拜，與體育團體歡聚互道恭禧。

結束了農曆年假，大年初九新春開工第一天，教育部次長兼代理署長林騰蛟、中華奧林匹克委員會主席林鴻道、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠於新春團拜連袂向大家拜年，展望國內體壇在疫情漸緩後今年能夠突破極限，繳出亮麗的成績。

林騰蛟回顧過去3年體壇共同走過新冠肺炎疫情考驗，持續在體育運動的基礎建設、人才培育、運動產業方面開拓新機，並在國際體育、競技運動舞台獲得佳績，2023年國際賽事眾多，他期許今年持續平順開展各項體育政策及業務，與中華奧會、中華體總、中華帕總及各單項協會「同樓一命」，在今年陸續登場的成都世大運、杭州亞運、杭州亞帕運等國際賽會，攜手突破極限，讓台灣選手在國際舞台大顯身手。

林鴻道則指出，今年有許多國際賽事復辦，將會是忙碌的一年，也看好是台灣體壇發光發熱的一年，中華奧會將與各單項協會攜手支持選手創造佳績；葉政彥及穆閩珠一致表示，體育界就是一個大家庭，期望與各單項協會一起打拼，也對於選手能在今年國際賽會爭金奪冠，深具信心。

復辦的新春團拜恰好國際桌球總會技術官員裴瑞茲（Pablo Perez）訪台視察，共同開春團拜盛事，林騰蛟與國內體壇領導人們也與體育界夥伴相互祝福，期許體育界鴻「兔」大展，佳績整年。

2023年體育聯合辦公大樓新春團拜大合照。（體育署提供）