面對語言發展遲緩的兒童，只能用尖叫、哭泣、敲打等方式表達情緒與需求，台北醫院復健科語言治療師李婕瑜表示，越早進入早期療育介入，越有機會讓幼童跟上正常發展的腳步，除了透過專業語言治療訓練外，透過家長與孩子繪本共讀，在快樂學習的環境下訓練成長，也對於語言發展遲緩的兒童學習更有益處。

李婕瑜說，玩樂是除了基本生理需求外，佔據學前兒童最多生活時間的事情，而幼兒又會專注於自己感興趣的事物，因此如何在與幼兒互動的同時滿足幼兒的好奇心，又能符合家長對於幼兒學習口語的期待，成為家長在育兒時的一大課題。

台北醫院接觸的2歲半幼童，在透過半年的語言治療課程以及在家訓練後，不僅讓他原本會說的詞彙增加，也能用簡單的語句表達自己的需求，並且也順利進入幼兒園就讀。

所以李婕瑜鼓勵家長帶著孩子，一起以繪本共讀的方式，提升孩子的閱讀力、溝通意願以及語言能力，在進行繪本共讀時，也建議將可能干擾活動的物品收起，並選擇安靜的環境，營造讓孩子放鬆、保持專注力的氛圍，另外，也可以吸引孩子對繪本的好奇心，而非照著內容逐字照唸，才能讓學習效果加倍。

李婕瑜提醒家長，透過「吸引、詢問、讚美、示範」的共讀關鍵步驟，先吸引幼兒的注意力，並搭配生動的表情、語言、手勢，製造期待感、驚喜感來誘發孩子的好奇心，接著以詢問的方式，增加與孩子的對話與互動，讓孩子有興趣主動學習。

不論孩子說出的內容或發出的聲音正確與否，家長都可以予以讚美，增加孩子的成就感，接著再將孩子所說的內容或聲音擴展成更豐富的語句，並示範給孩子聽，最後鼓勵孩子重述家長說過的內容，而重述也是訓練孩子語言發展非常重要的一部分。