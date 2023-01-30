搶西洋情人節餐飲旅宿商機，台北美福大飯店2月1日起推出「情定2023 愛在美福」餐宿優惠，GMT義大利餐廳的「義起浪漫」情人套餐享用鮮嫩和牛或托斯卡尼燉煮海鮮等料理，每套3,280元+10%。「皇家情人夢」住宿專案可入住價值超過萬元的頂級客房，共享義大利餐廳情人套餐，浪漫搭乘美麗華摩天輪，預訂指定房型再享免費房型升等，專案價每房9,999元+10%起。甜蜜另一伴的心，Moment cafe' & bakery推出「愛之天使」及「玫香心意」兩款浪漫甜品，每款320元起。

美福飯店GMT義大利餐廳自2月10日至15日，每日晚間推出「義起浪漫」情人節套餐，精選前菜「生蠔油炸餡餅」源自義大利傳統美食─酥炸麵點（Panzerotto），內餡選以新鮮生蠔搭配蔬菜，外酥內香，品嚐搭配義大利Prosecco氣泡酒，浪漫開味。「煙燻龍蝦身佐烏魚子」，新鮮龍蝦經過冷燻工序，再以舒肥方式鎖住肉汁，出餐前以輕煎方式帶出香氣。再將烏魚子磨成粉狀撒在龍蝦上，並搭配馬鈴薯製的佐醬、脆口的鍋巴及烤過的蘑菇片，鮮味十足。湯品「芹菜根濃湯佐現刨黑松露」，帶有優雅奶香的濃湯，搭上個性強烈的黑松露，更顯香濃獨特。

「義式薄煎餅佐帝王蟹肉」，取自義大利Crespelle煎餅，內餡選以馬斯卡彭起士搭配甘藍等製成，搭配以魚骨高湯製的麵糊醬，與舒肥過的鮮美帝王蟹肉，輕柔的起士奶香與鮮香蟹肉，風味諧調柔和。主菜提供美福招牌料理「香煎極黑和牛肋眼」，選以美國蛇河農場（Snake River Farm，簡稱SRF）的極黑和牛肋眼，以香煎方式呈現牛肉的香嫩鮮甜。甜點「義式蛋白霜及馬斯卡彭起司佐新鮮草莓」，選用帶有酸甜風味的草莓，搭配義式經典食材馬斯卡彭起司與義式蛋白霜，製成粉嫩浪漫的手作甜品，清雅的奶香中帶有酸甜滋味，為美好的情人節約會增添些許甜蜜氛圍。

台北美福「皇家情人夢」一泊二食住房專案，雙人入住價值16,170元的行政客房，每房提供GMT義大利餐廳「義起浪漫」情人套餐（價值7,216元），以及翌日彩匯自助早餐，浪漫約會提供有美麗華摩天輪搭乘券，優雅欣賞台北景色。預訂尊爵套房再享免費升等至32坪、價值47,355元的皇家套房，且假日不另加價。2月10日至14日情人節限定，雙人入住一泊二食每房9,999元+10%起，即日起接受預訂。

美福飯店法國西點總廚Hugo Ravier選用法國頂級奶油，搭配法芙娜、歐貝拉等頂級巧克力，與百香果、椰子及黑醋栗等水果製成情人節限定甜點。天鵝在愛情中被譽為忠貞的代表，堅守著愛情，主廚以此為發想推出「愛之天使」百香果慕斯蛋糕，內餡選用酸中帶甜的百香果，搭配椰子果泥與醇香濃厚的歐貝拉白巧克力，酸中帶甜，幸福感十足，每款320元。另一款「玫香心意」黑醋栗慕斯蛋糕，取情侶間的愛戀心意，純白的心型蛋糕，點餟上優雅玫瑰，象徵獨一無二的心意。內餡選以莓果味濃郁的黑醋栗果泥加上櫻桃果泥，搭配歐貝拉巧克力，甜而不膩，2月情人節限定每個1,180元（七吋）。