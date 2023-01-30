針對業績大增的主因，比亞迪指出，新能源車行業持續爆發式增長，比亞迪作為新能源車行業領軍企業，克服複雜嚴峻的外部環境及諸多超預期因素衝擊，新能源車銷量與2021年同期相比強勁增長，勇奪全球新能源車銷量第一，推動盈利大幅改善，並有效緩解上游原材料價格上漲帶來的成本壓力。
至於手機部件及組裝業務方面，則由於消費電子業需求持續低迷，導致產能利用率偏低，該業務領域盈利承壓。但受益於海外大客戶占比提升及業務結構優化，達到業務長期穩定、健康發展。
「A＋H」股上市的新能源車大廠比亞迪30日公布業績預告，預計2022年營收突破人民幣（下同）4,200億元，同期淨利為160億元至170億元，年增425.4％至458.3％。
針對業績大增的主因，比亞迪指出，新能源車行業持續爆發式增長，比亞迪作為新能源車行業領軍企業，克服複雜嚴峻的外部環境及諸多超預期因素衝擊，新能源車銷量與2021年同期相比強勁增長，勇奪全球新能源車銷量第一，推動盈利大幅改善，並有效緩解上游原材料價格上漲帶來的成本壓力。
至於手機部件及組裝業務方面，則由於消費電子業需求持續低迷，導致產能利用率偏低，該業務領域盈利承壓。但受益於海外大客戶占比提升及業務結構優化，達到業務長期穩定、健康發展。
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