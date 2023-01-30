SOGO百貨台北店新年假期業績對比去年成長30%，初一福袋排隊人潮更勝以往。（SOGO提供）

今年春節年假長達10天，加上疫情趨緩、寒流來襲氣溫下探等因素，促使百貨服飾、餐飲、寢具等業績大爆發，整體春節業績最多成長4成以上，另在《灌籃高手》等人氣電影加持下，也帶動百貨人潮與影廳高滿座率。

SOGO百貨董事長黃晴雯率領一級長官，手捧金元寶於大年初一與民眾迎賓拜年。（SOGO提供）

SOGO百貨台北店新年假期業績，對比去年同期成長3成，因應寒流來襲，表現好的業種如男女裝、餐飲、寢具等，業績皆有成長。其中每年傳統的現場福袋販售活動，大年初一更有忠實顧客，連續17年徹夜排隊搶頭香，開幕人潮更勝往年，樓層千元福袋券也於開店3分鐘立刻售完；另SOGO忠孝館新春期間也有「環島時光～懷舊台灣經典鐵道模型展」登場，吸引大批親子同樂。

今年新春期間，新光三越業績較去年成長近3成，圖為新光三越高雄左營店人潮。（新光三越提供）

今年春節新光三越業績成長近3成，其中餐飲部分，因年節聚餐帶動業績成長超過3成，服飾、3C商品則因年終獎金和紅包發酵，業績成長超過2成；此外，各店過年期間舉辦各類型活動，如台北信義新天地的「灌籃高手快閃店」，搭配電影賣座亦帶來逛街人潮，整體來客數更較去年春節成長逾4成。新光三越「金兔卡利High」刷卡活動即起至2月12日止。

年節期間受低溫影響，新竹大遠百海底撈火鍋每天平均接客約370組。（遠百提供）

遠百觀察，遠百旗下有電影院的分店，能提供一站購足的便利優勢，不少家庭客層逛街看電影順便用餐，少了寒風刺骨的風險，和去年春節對比業績成長4成，表現亮眼的業種包括餐飲、家用寢飾、服飾等，業績都有高達5成以上的爆發力，男女童服飾也都有3成以上成長，不少年輕人拿紅包添購新衣，或為連假出國採購，帶動服飾類業績大幅成長。

春節期間，遠百信義A13財神爺發紅包熱鬧滾滾。（遠百提供）

也因寒流因素，遠百信義A13觀察除溼機、空氣清淨機、保暖大衣類為春節期間熱賣前3名，電影部分《灌籃高手》、《巴比倫》等新春賀歲片吸引不少顧客，預估人潮成長1成，餐廳訂位也表現良好，帶動全館業績提升兩成。

微風對比去年春節，整體業績成長超過4成，其中精品表現仍最亮眼，成長約3成。厚重大衣服飾與靴類商品也成長4成，餐飲成長3成，另沒有出國規劃的消費者，在spa業種中更爆發性成長了16倍。

永和比漾廣場統計，春節業績較去年成長2成，其中化妝品成長逾1成，以Dior、SKIi、嬌蘭成長較顯著，特別是護膚活動帶來的效益，顯示口罩放寬後的顧客信心大幅回升；電影院恢復疫前熱潮，連假期間每日觀影滿座率近9成，以《灌籃高手》為票房冠軍；饗賓集團的「真珠」在除夕外帶年菜破百組，單日業績較去年除夕成長近1倍。

宏匯廣場春節舞龍舞獅與顧客互動。（宏匯廣場提供）

新莊宏匯廣場春節業績對比去年成長5成、人潮較去年多1倍，其中休閒保暖服飾、餐飲、大小家電業績表現最為亮眼。其中春節檔期祭出滿3000元贈500元高回饋，吸引不少顧客拿到年終獎金購買服飾、小家電帶動業績成長，禦寒服飾、保暖家電、寢具都熱銷。