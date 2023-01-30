台中市北區「北臺中城隍廟」28日晚間清理廟中天公爐，赫然在香爐深處發現「生雞頭」，廟方29日凌晨在臉書po文譴責；中市警二分局受理偵辦， 查出嫌犯身分竟又是月前在中南部十餘座廟宇埋雞頭的呂姓男子，專案小組帶回呂男後，他堅持辯稱犯行是為「還願」，家人則表示他精神狀況不佳，警方仍依公然侮辱壇廟罪，函送台中地檢署偵辦。

台中市北區「北臺中城隍廟」29日凌晨於臉書po表示，廟方清理廟宇中天公爐時，發現香爐顯有異狀，在香爐深處發現塑膠袋包裝的異物，將塑膠袋打開一看，裡面竟裝著「生雞頭」，令廟方在臉書粉絲專業po文怒批「做出對神不敬的事，會有報應的，只是時機未到。」；廟方也說，雞頭埋得很深，若不是挖到最底，依平常清理香腳的方式根本不易察覺。

「雞頭怪客」落網！北台中城隍廟埋雞頭，又是呂姓男子所為。(中時資料庫)

台中市政府警察局第二分局29日9時許發現「北臺中城隍廟」於官方臉書專頁發文後，主動聯繫該廟宇黃姓總幹事，黃總幹事表示，還不知是何人何時進入廟宇埋物，將帶證物「生雞頭」報警請求協助；警方受理偵辦，立刻派員前往廟宇調閱監視器。

經過深入調查，發現犯嫌竟然又是月前在中南部十餘座廟宇犯下埋雞頭的「雞頭怪客」呂姓男子，今天立刻派員前往住處將他帶回偵辦。

中市警二分局表示，本案在犯嫌將依刑法第246條公然侮辱壇廟罪嫌送請台中地檢署偵辦，同時呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將統統繩之以法，以維護市民安心的生活環境。