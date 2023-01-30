潤隆今天公告，有關法律事件之當事人董事長蔡聰賓，臺灣臺北地方檢察署109年度調偵續字第5號等，關於「國賓大苑」建案，潤隆董事長蔡聰賓被臺灣臺北地方檢察署以涉嫌詐欺起訴。目前處理過程都依司法程序辦理，潤隆營運正常，對財務業務無重大影響。

據悉，潤隆2011年在新北市新店區推出水岸豪宅「國賓大苑」，因涉嫌變更建案使照加註事項，將旅館用地當豪宅銷售，台北地檢署先前將涉案三名新北市工務局官員，依圖利建商40.5億餘元，以及潤隆建設董事長蔡聰賓等人起訴。