潤隆今天公告，有關法律事件之當事人董事長蔡聰賓，臺灣臺北地方檢察署109年度調偵續字第5號等，關於「國賓大苑」建案，潤隆董事長蔡聰賓被臺灣臺北地方檢察署以涉嫌詐欺起訴。目前處理過程都依司法程序辦理，潤隆營運正常，對財務業務無重大影響。
據悉，潤隆2011年在新北市新店區推出水岸豪宅「國賓大苑」，因涉嫌變更建案使照加註事項，將旅館用地當豪宅銷售，台北地檢署先前將涉案三名新北市工務局官員，依圖利建商40.5億餘元，以及潤隆建設董事長蔡聰賓等人起訴。
上市建商潤隆（1808）先前爆發新北市新店碧潭水岸宅「國賓大苑」旅館用地變豪宅一案，董事長被台北地檢署起訴；今（30）日，潤隆在公開資訊觀測站公告，有關台灣台北地方檢察署對潤隆董事長起訴事宜，處理過程，都依司法程序辦理，並不影響公司營運及財務。
潤隆今天公告，有關法律事件之當事人董事長蔡聰賓，臺灣臺北地方檢察署109年度調偵續字第5號等，關於「國賓大苑」建案，潤隆董事長蔡聰賓被臺灣臺北地方檢察署以涉嫌詐欺起訴。目前處理過程都依司法程序辦理，潤隆營運正常，對財務業務無重大影響。
據悉，潤隆2011年在新北市新店區推出水岸豪宅「國賓大苑」，因涉嫌變更建案使照加註事項，將旅館用地當豪宅銷售，台北地檢署先前將涉案三名新北市工務局官員，依圖利建商40.5億餘元，以及潤隆建設董事長蔡聰賓等人起訴。
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