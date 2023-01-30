新北市吳姓男子昨日下午從三重區三合路四段德林寺站，乘坐704路線公車，但他未戴口罩又沒有刷卡成功，司機兩度規勸，吳男竟惱羞成怒，在司機旁部段飆罵，還摘下司機帽子作勢打人，一旁乘客見狀連忙制止，吳男建引發眾怒則秒聳，連聲稱「歹勢」，另有乘客報警處理，吳男也被帶回派出所。

據了解，吳男未戴口罩又沒有刷卡成功，卻認為司機的規勸是「在找麻煩」，一氣之下跑到駕駛座旁大吼大叫，甚至伸手摘下司機帽子作勢打人，氣焰十分囂張。

車上乘客目睹驚險畫面連忙出聲制止，大聲詢問「人家在開車，你是在做什麼」，吳男的態度則瞬間軟化，連忙將帽子還給司機，並不斷連聲稱「歹勢」，有乘客擔心發生意外，選擇報警處理。

三重警分局警員獲報後到場處理，並將吳男帶回派出所，吳男則坦承情緒失控，並向司機致歉，雙方則互不追究、各自離去，此段影片放上網路後也引發熱議，網友紛紛誇讚司機「修養好」，認為吳男是標準的「欺善怕惡」，直呼「辛苦司機大哥了」。