大陸真人實境秀《爸爸去哪兒》於2013年開播，萌娃魅力襲捲觀眾，裡面的嘉賓有演員、導演、運動選手等等，奧運跳水冠軍田亮女兒「森碟」田雨橙外表清秀甜美，乖巧懂事的性格獲得不少人喜愛，許多人也猜測她長大後是否會跟父親一樣往體壇發展，近日傳出田雨橙即將參加國際體育賽事，引起網友熱議。

田亮是知名跳水運動員，曾在2000年的雪梨奧運會獲得男子10公尺高臺跳水冠軍，並於多個國際知名賽事獲獎，因外表俊俏受到關注，2004年參加完雅典奧運會後多次受邀出席公開場合和商品代言，人氣水漲船高，之後宣布從國家隊退役轉往娛樂圈發展，與女星葉一茜2007年奉子成婚，2008年生下長女田雨橙。

田雨橙從小就展現出運動天賦，在節目《爸爸去哪兒》中體力驚人，不僅能扛重物，爬山也不喊累，因腳步快被稱做「風一樣的女子」，可愛性格獲得許多粉絲追捧，節目結束後，製作方貼出幾個孩子的近況，當時田雨橙就已經在學習網球，對於女兒的興趣，爸爸田亮是全力支持，曾帶她去看日本網球選手大坂直美的比賽，還送她參加澳洲傳奇名將休伊特（Lleyton Hewitt）的大師班指導，去年中就傳出田雨橙會朝職業網球選手的道路發展，當時田亮回應沒有考慮讓女兒走職業的道路，但不會干涉決定，一切尊重孩子意願。

田雨橙可愛性格獲得許多觀眾喜愛。（圖／翻攝爸爸去哪兒微博）

根據ITF（國際網球總會）官網顯示，今年14歲的田雨橙首次獲得外卡，將在國際賽事上亮相，她將參加青少年冠軍賽J30，首輪對手是新加坡選手董藝卓，有人曬出現場情況，稱有看到田雨橙打訓練賽，第一盤贏了，第二盤打到2:1，之後因為雨勢過大暫停比賽。