農曆正月15日就是元宵節了，也就是俗稱的「小過年」，在這天品嚐炸元宵，有「呷甜甜好過年」的含義，吃完熱呼呼、圓滾滾的「元宵」後，即象徵圓圓滿滿的新年正式開始。台北國賓飯店一年一次的限量炸元宵，深受饕客喜愛，還曾創下單周熱銷5千顆以上的驚人紀錄。即日起經典炸元宵在台北國賓中餐廳開放預訂。

去年台北國賓飯店原址改建，餐廳暫遷至遼寧街後延續傳統，今年推出內餡綿密的紅豆、芝麻、花生三種口味的炸元宵，全都由經驗豐富的師傅們親手桿製酥炸。誘人的金黃色外皮膨鬆酥脆，富有嚼勁，搭配三種香甜不膩的內餡，再沾上香醇的花生粉，一口咬下，麵皮外酥內軟，搭配溫熱內餡，是許多人記憶中難忘的年節古早味。

國賓飯店炸元宵今年推出三款內餡供民眾選擇，有綿密吃得到飽滿顆粒的紅豆餡、香潤滑順的芝麻餡以及人氣冠軍的花生餡。年節限定的炸元宵已開放電話預訂，限量銷售，提貨日至2月5日止。