在美國空軍4星上將米尼漢(Michael Minihan)警告美國最快在2年內與中國作戰而引發不安後，美國國會眾議院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)卻呼應 米尼漢的看法，他公開表示稱，美國因為台灣問題而與中國發生衝突的可能性「非常高」。

美國空軍機動司令部(Air Mobility Command)司令米尼漢是在一份已發佈的備忘錄中對其下屬表示，他直覺認為美國將在2025年與中國發生戰爭。米尼漢的表態見諸媒體之後引起廣泛的關注與討論，而共和黨籍的麥考爾在接受《福斯新聞》訪問時說，「我希望他錯了…但我認為他是對的」。

《路透》報導指出，米尼漢的觀點雖然不代表五角大廈，卻凸顯了美國軍方高層對中國在台海發動爭的擔憂。他在備忘錄中寫道，美國和台灣都將在2024年舉行總統大選，這可能會為中國對台灣採取軍事行動創造機會。

麥考爾則說，如果中國無法以和平方式統一台灣，那麼很可能會採取軍事入侵手段，「我們必須為此做好準備。」他並且怪罪拜登政府稱，美國在阿富汗撤軍表現失敗而軟弱，這使得與中國的戰爭更有可能發生，「可以看到美國與中國在台灣和印太地區發生衝突的可能性非常高」。

民主黨籍的眾議院軍事委員會主席史密斯(Adam Smith)則不同意米尼漢的評估，他表示，與中國的戰爭「不僅不是不可避免的，而且更是極不可能會發生的。我們與中國的局勢非常危險。但是，將領們談論戰爭且不可避免時，必須特別謹慎」。

他說，美國必須阻止中國對台灣採取軍事行動，「我相信如果採取正確的方法，我們可以避免這場衝突」。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)本月初表示，他懷疑中國在台灣海峽附近加強軍事活動，有可能是入侵台灣的跡象。五角大廈一位官員日前曾表示，米尼漢的評論「不代表美國國防部對中國的看法」。