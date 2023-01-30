蘇內閣30日舉行最後一次行政院會後總辭，新內閣由前副總統陳建仁籌組。在新內閣名單中，最引人注意的是即將接掌內政部的前基隆市長林右昌。基隆市議員張顥瀚認為，具有城市規劃及城鄉發展專業的林右昌，可望將「基隆經驗」帶進內政部，為國土規劃與區域發展帶來更多新觀念及新思維。

雖說去年底的九合一選舉，民眾選擇了國民黨的謝國樑擔任未來4年的基隆市長，但一直到去年中為止，前市長林右昌的施政滿意度仍然高達8成，換句話說，有8成的基隆市民，不管政治立場為何，都同意在前市長林右昌執政的8年間，基隆市的面貌都發生了革命性的改變，並且肯定他的施政成績。

林右昌接任基隆市後，便積極規畫「一個核心、兩個翅膀及基隆河谷廊帶」城市發展策略，結合「市港再生標竿計畫」、「山海城串聯再造計畫」、「大基隆歷史場景再現整合計畫」，他透過一連串的計畫，讓基隆市的市容脫胎換骨。

基隆市議員張顥瀚表示，外界有人將新內閣視為「看守內閣」，但他認為，讓林右昌接任內政部，顯示政府仍希望在未來的一年餘，持續促進國家進步。他說，林右昌不僅有地方治理經驗，同時在府、院、黨都有完整的歷練，因此不管跨部會的協調能力、都市計畫、整體國土規畫等，都是林右昌熟悉的範疇，隨著他接任內政部，相信會對國家的未來發展有更多助益。

民進黨兩度執政，多半是由政法人才接掌內政部，但事實上內政部所轄的領域非常多，包括警政治安、消防救災、民政戶政、移民與邊境管理，同時還包括了都市計劃、國土規劃、建築營造、國家公園等。

張顥瀚認為，林右昌接掌內政部後，憑藉著他地方治理的經驗，以及國土規畫、區域發展的專業，除傳統被視為重點的警政治安外，將「基隆經驗」帶進內政部，會在國土重劃、區域發展、都市計畫等方面，有更多的著墨，甚至有機會為全國的行政區劃、平衡城鄉差距，帶來更多新觀念、新思維，做出長遠的擘畫。