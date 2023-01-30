嘉義艦進港風大失控撞碼頭，造成碼頭輪檔損壞。（民眾提供）

海巡署艦隊分署中部機動海巡隊4000噸級嘉義艦，24日大年初三進入台中港時，疑因風浪太大失控撞上5B碼頭，造成嘉義艦船身右側舷邊外板有擦痕，碼頭輪檔被撞損壞，幸無人員傷亡。台中港務分公司30日接獲專用碼頭承租業者台電公司通報，將向海巡署求償，並要求負責修復被撞壞的碼頭；真正肇事原因？由航港局中部航務中心進行海事調查釐清中。

中部航務中心指出，這起意外發生在24日上午8時許，4000噸級嘉義艦進入台中港準備靠泊海巡專用碼頭時，突然疑因東北季風強勁席捲造成失控，右側船舷擦撞5B碼頭，造成碼頭輪檔邊緣被撞損壞，嘉義艦右側舷邊外板也有擦痕。

台中港務分公司30日下午聯繫台電公司回報說，經派員檢視碼頭設施後，發現碼頭岸肩水泥破損，無漏油汙染情形。港務公司港務處配合低潮位時間，將於31日下午2時邀肇事海巡署中部機動海巡隊、及專用碼頭承租業者台電公司、中部航務中心、港務公司維管處及業務處共同派員進行現勘，確認設施損失及後續修護事宜。

中部航務中心說，海洋委員會興建海巡署首艘最大噸位4000噸級嘉義艦，於2021年7月間進駐台中港，艦長125公尺、寬16.5公尺、最大吃水4.7公尺、最大速率24節以上、能承受10級強風、續航力1萬浬以上，實際總重達6500噸，艦上火力更強大。

嘉義艦配備2.75吋火箭砲1門、20機砲等武器系統配備有鎮海火箭彈系統、20機槍遙控槍塔，以及射程120公尺高壓水砲、無人飛行載具，艦艉擁有29公尺的直升機甲板，可供海軍S170C直升機「隨艦」或空勤總隊黑鷹直升機「駐艦」執勤，主要負責台灣海峽偵巡執法任務。