福容大飯店桃園機捷A8店「金采沐湯」住房專案，主打住宿加泡湯，再送面膜及悠遊卡。（福容大飯店提供）

史上最長的春節年假結束，開工後不少人仍有旅宿外食需求，福容大飯店桃園機捷A8店推出最新主題美食活動，田園咖啡廳「環島名物賞」可大啖各地特色美食，體驗舌尖上的環島之旅；「金采沐湯」住房專案，三月底前入住再享黃金美人湯免費泡，還可獲贈面膜及品牌悠遊卡。三澧企業集結旗下5個餐飲品牌，在全台46間門市同步推出用餐送刮刮卡，有機會刮中包括1688元、888元等金額的美食抵用金。

福容大飯店桃園機捷A8店田園咖啡廳，以福容飯店集團遍布全台，擁有眾多分店優勢，融合特產名物及利用在地食材，推出最新主題活動「環島名物賞」。集結全台各地特色美食，包括宜蘭櫻桃鴨、三星蔥油餅、八里孔雀蛤，到新社香菇鑲肉、嘉義七星鱸、岡山羊肉爐、花蓮剝皮辣椒磅蛋糕、金門高粱烤鹹豬肉，不管是鮮美海味、山野青蔬或離島特產，從北到南，橫跨護國神山來到花蓮，台灣特產美食在福容大飯店桃園機捷A8店通通吃得到，「環島名物賞」供應到3月底。

新潮粵菜「蒜香生抽牛仔粒」等共5道全新菜色，2月起於福容桃園A8店福粵樓登場。（福容大飯店提供）

另外，2月1日起至4月底，福容桃園機捷A8店中餐廳福粵樓推出「歲粵年華」，主打以Z世代潮味重新詮釋經典粵菜，全新菜色「蒜香生抽牛仔粒」、「翡翠菌皇炒龍膽」、「琥珀炸子雞」、「柱侯燒腩龍膽煲」、「蝦仔海鮮豆腐煲」登場。由2022年甫加入福粵樓的中餐主廚周仁祥領軍，引進昔日他在米其林餐廳服務的豐富經驗，發揮巧思運用中餐較少見的西式食材入菜，為福粵樓注入更多驚喜口感。

年後慶開春，針對年節期間無法休假或年後想安排出遊的民眾，福容大飯店桃園機捷A8店推出「金采沐湯」住房專案，每晚4299元起，三月底前出遊住宿再享黃金美人湯免費泡，業者加贈MIRROR金緻奇肌面膜及A8店專屬悠遊卡，住宿兼泡湯保養療癒身心。

你吃飯我請客 開春刮出好運勢

三澧企業聯合旗下五個餐飲品牌推出「好澧刮兔U」刮刮樂活動，中獎率100％，有機會刮中1688元美食抵用金與餐點兌換券。（三澧企業提供）

三澧企業旗下五個餐飲品牌，全台共46間門市同步推出「福兔迎春 好澧刮兔U」刮刮樂活動。2月5日前，民眾至全台壽喜燒品牌MO-MO-PARADISE、義大利料理BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、日式吉天麩羅內用單筆消費滿1000元，天吉屋消費滿800元並加入品牌LINE官方帳號，即可獲贈「開運好澧刮刮卡」1張，消費可累贈，全台限量發送88888張，有機會刮中1688元、888元、168元及88元美食抵用金或是日、義餐點兌換券。業者掛保證張張有獎，中獎率100％。

日式壽喜燒品牌MO-MO-PARADISE冬季限定湯底「瑪格麗特鍋」，靈感源自義式瑪格麗特比薩。（三澧企業提供）

天冷就想吃鍋，日式壽喜燒品牌MO-MO-PARADISE冬季限定湯底「瑪格麗特鍋」，靈感源自義大利經典的瑪格麗特比薩。主廚以秘製醬汁為基底，於湯底中另外加入了清香提味的九層塔及奶香馥郁的乾酪片，清爽甘甜尾韻透著微微辛辣；還有定番壽喜燒、和風辛味噌或鹽味豚骨鍋等多種選擇。

天吉屋連續9年榮獲「日本全國天丼大賽」金賞，招牌美食「天吉丼」酥脆甘甜。（三澧企業提供）

日式炸物丼飯深受不少台灣人喜歡，2014年至2022年唯一連續9年榮獲「日本全國天丼大賽」金賞佳績的天吉屋，人氣招牌「天吉丼」嚴選海老與特製脆口櫻花蝦餅，搭配越光米、在地直輸新鮮時蔬及炸溫泉蛋，上桌前淋上鹹甜香濃的醬汁，口感酥脆甘甜，並附有無限供應的沙拉、醋物、味噌湯與白飯。另一間傳承日本正統本格派高級天麩羅獨立店鋪的吉天麩羅，以極為講究的獨門天麩羅炸法，充分品嘗得到鎖在金黃麵衣裡的海鮮鮮度。

喜愛義式料理的民眾，可造訪東京風義大利料理品牌BELLINI Pasta Pasta，品嘗和洋料理撞擊迸出的天作之合。而主打全天然食材及手工義大利麵的MOLINO，多樣創意造型與口感的義大利麵，像是星星麵、捲捲麵、貝殼麵、蕾絲寬帶麵等，讓人目不暇給。其中廣受歡迎的「自製番茄肉丸蜂巢麵」，如同蜂巢般一層一層的麵型，不僅特別還能沾附更多的醬汁，深受大小朋友喜愛