南投中潭公路今(30日)凌晨發生一起離奇車禍。一對野生水鹿母子，現身在中潭公路草屯路段路中央漫步，遭到一輛轎車高速撞擊，水鹿母子紛遭撞飛，其中一隻還彈飛到一旁大水圳，肇事駕駛卻加速離去，由於剛好事發地點就在「捕捉外來生物」達人黃小四公司旁前，屋內的人聽聞撞擊聲後衝出查看，卻見到驚悚的一幕，可惜水鹿母子已當場死亡，眾人對肇事駕駛冷血行徑直呼「離譜」。
黃小四事後立刻調閱監視器，當時這對水鹿母子一前一後正鹿中央漫步，這時突然出現一到強光，兩頭水鹿遭到撞擊後飛向路旁大水圳，但肇事駕駛雖有稍立刻再度加速離去。
黃小四痛批這種行為太離譜了，但他也是第一次見到這種狀況，根本不知道如何處理，只好報警通報當地派出所，警方見兩頭鹿應為野生，也不知如何處置，只好委請黃小四及員工就地掩埋。
黃小四在臉書表示，當時是半夜凌晨一點半、天氣又寒冷，他們還是抱著做功德的心情將水鹿母子就地下葬。
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