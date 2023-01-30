「最美港姐」李嘉欣2008年和身家百億的富商許晉亨結婚，婚後育有一子許建彤（Jayden），組成幸福的一家三口。近日，李嘉欣全家搭乘私人直升機看日出，許建彤在社群平台PO機內和窗外的照片，讓網友大開眼界。

許建彤在IG限時動態公開分享和父母搭直升機的照片，機內的構造精密、複雜，而許晉亨直挺挺地坐在副駕駛，後方是兒子許建彤，李嘉欣雖未露面，但可從拍攝的角度推測她坐在最後面，默默當個攝影者替老公和兒子拍下珍貴的合照。

除此之外，許建彤還分享日出的照片，只見圓圓的太陽掛在山邊，水藍的天空被染成橘紅色，組成超美的景色。

李嘉欣婚前的緋聞對象非富即貴，嫁給香港船王許愛周之孫許晉亨後，被貼上愛錢的標籤；對此，李嘉欣曾在節目《魯豫有約》表示，她工作很多年身上有積蓄，若嫁給窮人男方也會被批評吃軟飯，所以不管怎樣做都會被指責，實在無法控制外界的酸言酸語。

李嘉欣也提到男人事業成功很重要，代表能承擔很多責任也能駕馭整個家庭，直言：「（物質生活）不是一個條件，但這樣我會著迷多一點。」至於豪門飯碗是否難端？李嘉欣否認，強調夫家家族人較少且低調，不太對外講私事，並讚美許晉亨給予很多尊重與自由，絕口不提她婚前的緋聞，大器的心態讓李嘉欣欽佩又感動。