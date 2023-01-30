外出旅遊時難免會到老街逛街、吃東西。有網友表示，自己在春節期間逛了幾個老街，感想卻是「老街都不老街了」，賣的、吃的、喝的、用的都跟現代差不多，另外除了建築物以外，全台老街好像也都差不多，因此好奇提問「全台最頂的老街在哪？」對此，許多人紛紛表示，北部最頂的老街就是九份，而中部最頂的則是鹿港老街。

原PO在PTT發文表示，台灣從北到南一堆老街，幾乎每個縣市都有大大小小的老街，「那麼各位心中最頂的老街是哪一個呢？」原來他在春節連假期間逛了幾個老街，但是感覺老街都不老街了，賣的、吃的、喝的、用的都跟現代差不多，除了建築物以外好像全台也都差不多，好奇之下才會上網發問。

對此，許多網友紛紛回應，「安平老街啊，全台第一街耶」、「三峽的建物也還可以」、「大稻埕是唯一還有延續實用用途的吧，其他都是觀光用」、「奮起湖海拔1400，應該很頂」、「台南神農街那邊吧」、「西螺老街不到頂，不過算有特色還不錯」、「偷渡水里，仍保有舊時代的繁華痕跡」。

其中最多人力推的就是北部的九份，「九份老街的景觀我覺得是最頂的，迪化街的老街味也不錯，喜歡」、「九份吧，至少不只街景特殊，風景也不錯」、「九份最頂，但請坐車去，開車去只會找氣」；中部的鹿港老街也不得不少人支持，「鹿港，很大好逛又保有古房子味道」、「問就是鹿港」、「鹿港摸乳巷，想到就硬硬的」、「鹿港老街要逛老房子…然後吃包子」。