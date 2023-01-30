內閣改組底定，新舊內閣明天將交接，前立委沈富雄今（30）日酸，新內閣除正副閣揆外只有6位新人，原本必須為敗選負責的和重新整軍、蓄勢待發的是同一批人馬，更猛酸「蔡英文如清末宣統帝」，感嘆「萬萬沒想到一個全面執政，盛極一時的民進黨可以一路衰敗至如此田地」，引發討論。

沈富雄今日在臉書上PO出一篇「苟延殘喘的末代內閣」的文章表示，新內閣除正副閣揆外只有六位新人，他也建議卸任和就任紀念照可以同時拍定，前一張拍完後，後面新人上前補上空位即可，「原本必須為敗選負責的和重新整軍、蓄勢待發的是同一批人馬，真是令人驚豔不止！」

沈富雄更以宮廷人物之間的關係，類比這次改組幾位主要官員，其中蔡英文總統是「老佛爺」、閣揆是「大仁哥皇帝」、副閣揆是「燦親王」，其餘是內政部林右昌、文化部史哲，另外，財政部莊翠雲、僑委會徐佳青、原能會張靜文都是女性閣員扶正，海委會管碧玲也是女性。

沈富雄分析，6位「新人」閣員中，3位扶正，增4位女性，其中3位係扶正，「林右昌是唯一亮點，就看他如何破黑金」。他感慨，萬萬沒想到一個全面執政，盛極一時的民進黨可以一路衰敗至如此田地，「自己人都不想當你的官了，你還能指望大家選你的人當下任總統？」

許多網友看完後紛紛留言表示「民進黨酬庸的就是那些老面孔，優秀的人都已經離開民進黨了」、「剛剛好！樂見如此結果，2024全部下架！」而對於網友疑惑「那現在這個皇帝像同治？還光緒？快末年了嗎？」沈富雄也形容蔡英文如「清末宣統帝」，也讓許多人驚呼「清末太后比較寫實」、「好寫實」。