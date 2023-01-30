躲貓貓玩得太盡興，一覺起來竟然出國了!孟加拉一名15歲少年日前把自己關在貨櫃裡面，以免被同伴找到，怎料一連待了6天，被發現時已置身在3,700公里外的馬來西亞。

根據印媒Times Now報導，這起事件發生在這個月11日，名叫法希姆（Fahim）的少年與友人在第一大港吉大港玩捉迷藏，當時他決定跑進一個大型貨櫃裡面，看似明智的選擇，卻因一時大意，不小心在裡面呼呼大睡，被反鎖了也魂渾然不知，醒來時貨輪已在前往馬來西亞的海上。期間他完全沒有水和食物，試圖放聲求救，但沒人發現，就這樣獨自度過整整6天。所幸船隻目的地離該國僅3,700公里，若這回是開往其他更遠國家的話，法希姆可能不會如此幸運存活。

事後，這段法希姆走出貨櫃、一臉茫然地的模樣也在社交平台Reddit傳開，除了讓在場所有亞官員目瞪口呆，當局還一度以為少年遭遇人口販賣集團挾持，調查後發現原來是烏龍一場；他被發現時，全身無力相當飢餓，甚至脫水並發燒，待情況好轉時，馬國政府也會盡快幫助他回國。