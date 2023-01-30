開工日大樂透、威力彩頭獎雙雙槓龜，大樂透下期頭獎保證1億元，威力彩頭獎則上看4.2億元；至於加開的春節大紅包，目前剩56組，下期繼續加開。

第112000009期威力彩30日晚間開獎，第一區中獎號碼由小到大依序為10、11、23、27、28、 34，第二區中獎號碼為03。

大樂透獎號分別為07、18、23、39、41、43，特別號25。

加開春節大紅包9個號碼分別為04、13、15、19、30、32、37、38、43，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

「大樂透」自小年夜（1月20日）起至元宵節（2月5日），連續17天不間斷開獎，同時還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，20日至24日期間加開9個號碼，對中6碼即可獲得「春節大紅包」獎項，若為全數送出，每期持續加開獎號，直至360組全部送出，或到2月5日為止。

實際獎號以台彩公布為準。