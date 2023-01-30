安森美將首先交付其EliteSiC 1200V主驅逆變器電源模組，作為協議的一部分。EliteSiC電源模組具備接腳兼容特性，可輕鬆地將解決方案擴展到不同的功率級別和多種馬達。在過去的一年多裡，兩家公司的團隊攜手合作最佳化下一代平台的電源模組，開發和評估預備生產樣品。

大眾汽車集團運營與策略半導體工作小組COMPASS的負責人Karsten Schnake表示，安森美主驅逆變器模組的傑出性能和品質，加上我們共同努力創造的出色系統解決方案，使我們能夠提供非凡的駕駛體驗和品質，滿足顧客對大眾汽車品質的期望。安森美廣泛的智能電源和智能感知方案讓我們得以在電動汽車的主驅逆變器以至其他部分更好地實現前沿技術和功能。除了上述里程碑之外，安森美在美國、亞洲和歐洲擁有均衡的生產設施布局，包括捷克共和國的工廠，可提供各種高壓解決方案等支援，與我們的策略市場高度吻合。

安森美憑藉19個晶圓製造和封裝製造工廠，為大眾汽車集團提供了500多種不同的元件，包括絕緣閘雙極電晶體（IGBT）、金氧半場效電晶體（MOSFET）、影像感測器和電源管理IC等。除了用途廣泛的產品組合外，安森美還擁有碳化矽（SiC）垂直生產鏈，包括晶錠批量生長、晶圓製造、基板製備、外延、元件製造、出色的集成模組和分立式封裝解決方案，為安全平穩的供應鏈提供保障。

安森美執行副總裁暨電源方案部總經理Simon Keeton表示，我們廣泛的製造佈局，包括具備彈性的端到端SiC供應鏈，使安森美能夠滿足原始設備製造商的供應保障需求。我們在全球範圍加大投資提高產量，特別是在碳化矽方面，使得我們能夠更好地支持大眾汽車集團快速擴大電動汽車的生產規模。

該電動汽車逆變器解決方案由安森美的EliteSiC 1200V 3x半橋模組組成，支援前軸和後軸逆變器，覆蓋廣泛的功率範圍。